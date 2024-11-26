Споживання електроенергії в Україні зростає — деталі від Укренерго

Енергетики. Фото: ДТЕК

Споживання електроенергії в Україні стрімко зростає. Це відбувається внаслідок зниження температури повітря. Наразі через негоду знеструмленими залишаються 38 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Аварійні відключення світла

В Укренерго зазначили, що внаслідок російської атаки у ніч на 26 листопада у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення світла. Енергетики працюють, щоб відновити стабільне енергоживлення.

Споживання електроенергії

"Споживання зростає. Сьогодні, 26 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

А 25 листопада добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Відомо, що він був 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 22 листопада.

В Укренерго нагадали, що наразі енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян. Фіксується значний дефіцит потужності.

Для збалансування 26 листопада в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Наслідки негоди

Через наслідки погодних умов знеструмленими залишаються 38 населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні тривають обмеження постачання електроенергії для споживачів. Як зазначив нардеп Олексій Кучеренко, це може зменшити обсяги імпорту електроенергії, що погіршить дефіцит.

Також 25 листопада Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювали захист і стабільність енергетичної системи.