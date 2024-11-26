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В Укрэнерго заявили о росте потребления электроэнергии

26 ноября 2024 12:42
Аркадий Пастула - Редактор
Потребление электроэнергии в Украине растет — детали от Укрэнерго
Энергетики. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

Потребление электроэнергии в Украине стремительно растет. Это происходит вследствие снижения температуры воздуха. Сейчас из-за непогоды обесточенными остаются 38 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Аварийные отключения света

В Укрэнерго отметили, что в результате российской атаки в ночь на 26 ноября в Тернопольской области были введены аварийные отключения света. Энергетики работают, чтобы восстановить стабильное энергопитание.

Потребление электроэнергии

"Потребление растет. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 6:00, его уровень был на 5% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Это объясняется удержанием морозной погоды в большинстве областей в течение всех суток", — говорится в сообщении.

А 25 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Известно, что он был на 9,4% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 22 ноября.

В Укрэнерго напомнили, что сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. Фиксируется значительный дефицит мощности.

Для сбалансирования 26 ноября во всех регионах в период с 7:00 до 10:00 действовали и с 14:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений. 

Последствия непогоды

Из-за последствий погодных условий обесточенными остаются 38 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжаются ограничения поставок электроэнергии для потребителей. Как отметил нардеп Алексей Кучеренко, это может уменьшить объемы импорта электроэнергии, что ухудшит дефицит.

Также 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждали защиту и стабильность энергетической системы.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света

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