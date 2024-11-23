Відключення світла 24 листопада — якими будуть графіки

Електрики лагодять обладнання. Фото: ДТЕК

Завтра, 24 листопада, в Україні діятимуть обмеження електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергооб'єктів. Загалом вони триватимуть чотири години.

Про це повідомили в "Укренерго".

Читайте також:

Обмеження світла у неділю

Повідомляється, що обмеження електроенергії діятимуть з 14:00 до 18:00. Запроваджено одну чергу відключень.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

В "Укренерго" також зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — повідомили в компанії.

В "Укренерго" також закликали українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як правильно заряджати ноутбук, щоби заряду вистачило надовше під час вимкнень світла. Також ми писали, як заощадити заряд батареї смартфона.

Раніше ми писали про те, що Укренерго веде будівництво або реконструкцію понад 60 підстанцій. Ступінь готовності робіт на енергооб’єктах — від 30% до 90%.