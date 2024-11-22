Графіки відключень світла 23 листопада — в які години діятимуть обмеження

Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК

Через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак українцям завтра знову доведеться стикнутися з обмеженнями в електропостачанні. Графіки відключень 23 листопада працюватимуть з 08:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень світла 23 листопада

В Укренерго заявили, що завтра обмеження електроенергії відбуватимуться з 08:00 до 22:00. Причиною застосування графіків є пошкодження енергооб'єктів під час російської атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначили в компанії.

Важливо, що час та обсяг застосування відключень може змінитися протягом доби. У разі чого про це попереджатимуть у компанії.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як правильно заряджати ноутбук, щоби заряду вистачило надовше під час вимкнень світла. Також ми писали, як заощадити заряд батареї смартфона.

Раніше ми писали про те, що Укренерго веде будівництво або реконструкцію понад 60 підстанцій. Ступінь готовності робіт на енергооб’єктах — від 30% до 90%. Наступного тижня запланована перевірка на Одещині.