Графики отключений света 23 ноября - в какие часы будут действовать ограничения

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

Из-за повреждений энергосистемы в результате российских атак украинцам завтра снова придется столкнуться с ограничениями в электроснабжении. Графики отключений 23 ноября будут работать с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 23 ноября

В Укрэнерго заявили, что завтра ограничения электроэнергии будут происходить с 08:00 до 22:00. Причиной применения графиков является повреждение энергообъектов во время российской атаки 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — отметили в компании.

Важно, что время и объем применения отключений может измениться в течение суток. В случае чего об этом будут предупреждать в компании.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, как правильно заряжать ноутбук, чтобы заряда хватило дольше при выключении света. Также мы писали, как сэкономить заряд батареи смартфона.

Ранее мы писали о том, что Укрэнерго ведет строительство или реконструкцию более 60 подстанций. Степень готовности работ на энергообъектах — от 30% до 90%. На следующей неделе запланирована проверка в Одесской области.