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В "Укрэнерго" рассказали, какими будут отключения завтра

23 ноября 2024 18:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Отключение света 24 ноября — какими будут графики
Электрики чинят оборудование. Фото: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

24 ноября в Украине будут действовать ограничения электроэнергии в связи с повреждениями энергообъектов. В общей сложности они продлятся четыре часа.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Сообщается, что ограничения электроэнергии будут действовать с 14:00 до 18:00. Введена одна очередь отключений.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В "Укрэнерго" также отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — сообщили в компании.

В "Укрэнерго" также призвали украинцев не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, ранее мы сообщали, как правильно заряжать ноутбук, чтобы заряда хватило дольше при выключении света. Также мы писали, как сэкономить заряд батареи смартфона.

Ранее мы писали о том, что Укрэнерго ведет строительство или реконструкцию более 60 подстанций. Степень готовности работ на энергообъектах — от 30% до 90%.

электроэнергия Украина Укрэнерго отключения света графики отключений света

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