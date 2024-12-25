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В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

25 грудня 2024 18:12
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні завтра весь день вимикатимуть світло - графіки
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні фіксують дефіцит електроенергії внаслідок російської масованої атаки. Тому у четвер, 26 грудня, будуть застосовувати обмеження світла для споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Для побутових споживачів завтра будуть застосовувати обмеження за такою схемою:

   • 08:00-17:00 — півтори черги;
   • 17:00-21:00 — одна черга.
 
Водночас для промисловості та бізнесу світло вимикатимуть з 07:00 до 22:00. 

В Укренерго пояснили, що причиною є пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки сьогодні вранці. Наразі енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням обладнання, яке пошкоджене ворогом.

Також там закликали стежити за актуальною інформацією, тому що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, під час ранкової атаки цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

У Повітряних силах повідомили, що російські окупанти атакували Україну 184 цілями

електроенергія Укренерго війна в Україні відключення світла графіки відключень світла

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