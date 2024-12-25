В Украине завтра весь день будут выключать свет.

В Укрэнерго сообщили, какие завтра будут графики отключений
В Украине фиксируют дефицит электроэнергии в результате российской массированной атаки. Поэтому в четверг, 26 декабря, будут применять ограничения света для потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений 26 декабря
Для бытовых потребителей завтра будут применять ограничения по следующей схеме:
• 08:00-17:00 — полторы очереди;
• 17:00-21:00 — одна очередь.
В то же время для промышленности и бизнеса свет будут выключать с 07:00 до 22:00.
В Укрэнерго объяснили, что причиной является повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки сегодня утром. В настоящее время энергетики работают над скорейшим восстановлением оборудования, поврежденного врагом.
Также там призывали следить за актуальной информацией, потому что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.
В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину 184 целями.
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