В Украине завтра весь день будут выключать свет.

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируют дефицит электроэнергии в результате российской массированной атаки. Поэтому в четверг, 26 декабря, будут применять ограничения света для потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений 26 декабря

Для бытовых потребителей завтра будут применять ограничения по следующей схеме:

• 08:00-17:00 — полторы очереди;

• 17:00-21:00 — одна очередь.



В то же время для промышленности и бизнеса свет будут выключать с 07:00 до 22:00.

В Укрэнерго объяснили, что причиной является повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки сегодня утром. В настоящее время энергетики работают над скорейшим восстановлением оборудования, поврежденного врагом.

Также там призывали следить за актуальной информацией, потому что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.

В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину 184 целями.