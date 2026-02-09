Графіки відключень світла на 10 лютого від Укренерго

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло завтра
У вівторок, 10 лютого, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. З огляду на складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram, повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.
Графіки відключень світла на 10 лютого
Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.
Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що станом на 9 лютого у Києві найскладніша ситуація зі світлом те теплом — більш ніж 1400 багатоквартирних будинків столиці без опалення.
Крім того, журналістка Новини.LIVE показала, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після ударів РФ та сильних морозів.
Читайте Новини.LIVE!