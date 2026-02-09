Відео
Головна Новини дня В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло завтра

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 19:04
Графіки відключень світла на 10 лютого від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 10 лютого, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. З огляду на складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram, повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 10 лютого

Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.

Графіки відключень світла на 10 лютого
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що станом на 9 лютого у Києві найскладніша ситуація зі світлом те теплом — більш ніж 1400 багатоквартирних будинків столиці без опалення.

Крім того, журналістка Новини.LIVE показала, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після ударів РФ та сильних морозів.

Міненерго Укренерго ДТЕК енергетика світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
