Графіки відключень світла на 10 лютого від Укренерго

У вівторок, 10 лютого, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. З огляду на складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram, повідомляє Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Графіки відключень світла на 10 лютого

Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що станом на 9 лютого у Києві найскладніша ситуація зі світлом те теплом — більш ніж 1400 багатоквартирних будинків столиці без опалення.

Крім того, журналістка Новини.LIVE показала, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після ударів РФ та сильних морозів.