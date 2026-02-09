Видео
Україна
Главная Новости дня В Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет завтра

В Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет завтра

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:04
Графики отключений света на 10 февраля от Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 10 февраля, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Учитывая сложную ситуацию в энергетике из-за атак РФ граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram, сообщает Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Читайте также:

Графики отключений света на 10 февраля

Завтра, 10 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

Графіки відключень світла на 10 лютого
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что президент Зеленский заявил, что по состоянию на 9 февраля в Киеве самая сложная ситуация со светом и теплом — более 1400 многоквартирных домов столицы без отопления.

Кроме того, журналистка Новини.LIVE показала, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после ударов РФ и сильных морозов.

