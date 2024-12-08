Відключення світла 9 грудня — в Укренерго назвали графіки

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У понеділок, 9 грудня, діятиме одна черга відключень з 14 до 18 години. У свою чергу, для промисловості і бізнесу обмеження потужності триватимуть з 9:00 до 19:00 години.

Про це повідомили в Укренерго у неділю, 8 грудня.

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Графік відключень 9 грудня

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам — енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими обстрілами обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — попередили в Укренерго.

В компанії також закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Графіки відключень. Фото: скриншот

Раніше ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що після російських атак відновлення електропостачання починається лише на другу добу.

Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.