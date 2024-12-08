Відключення світла 9 грудня — в Укренерго назвали графіки

В Укренерго повідомили графік відключень на завтра
У понеділок, 9 грудня, діятиме одна черга відключень з 14 до 18 години. У свою чергу, для промисловості і бізнесу обмеження потужності триватимуть з 9:00 до 19:00 години.
Про це повідомили в Укренерго у неділю, 8 грудня.
Графік відключень 9 грудня
"Завдяки масштабним відновлювальним роботам — енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", — говориться у повідомленні.
Повідомляється, що ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими обстрілами обладнання.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — попередили в Укренерго.
В компанії також закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Раніше ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що після російських атак відновлення електропостачання починається лише на другу добу.
Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.
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