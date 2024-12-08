Отключение света 9 декабря — в Укрэнерго назвали графики

В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра
В понедельник, 9 декабря, будет действовать одна очередь отключений с 14 до 18 часов. В свою очередь, для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут продолжаться с 9:00 до 19:00.
Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 8 декабря.
График отключений 9 декабря
"Благодаря масштабным восстановительным работам — энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", — говорится в сообщении.
Сообщается, что ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное российскими обстрелами оборудование.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — предупредили в Укрэнерго.
В компании также призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.
Ранее эксминистр энергетики Алексей Оржель заявил, что после российских атак возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки.
Тем временем российские военные продолжают атаковать энергообъекты Украины. В Тернополе попали в энергетическую инфраструктуру.
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