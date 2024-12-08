Отключение света 9 декабря — в Укрэнерго назвали графики

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В понедельник, 9 декабря, будет действовать одна очередь отключений с 14 до 18 часов. В свою очередь, для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут продолжаться с 9:00 до 19:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 8 декабря.

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График отключений 9 декабря

"Благодаря масштабным восстановительным работам — энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное российскими обстрелами оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — предупредили в Укрэнерго.

В компании также призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

График отключений. Фото: скриншот

Ранее эксминистр энергетики Алексей Оржель заявил, что после российских атак возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки.

Тем временем российские военные продолжают атаковать энергообъекты Украины. В Тернополе попали в энергетическую инфраструктуру.