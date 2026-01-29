Де завтра не буде світла — графіки Укренерго

Дівчина під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У пʼятницю, 30 січня, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. А також обмеження потужності будуть застосовані і для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 30 січня

Такі заходи запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень для конкретних адрес слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також громадян просять ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, що радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій заявила, що графіки відключень діятимуть і навесні.

А також віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, хто може скористатися програмою "СвітлоДім".