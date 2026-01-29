Где завтра не будет света - графики Укрэнерго

Девушка во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. А также ограничения мощности будут применены и для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 30 января

Такие меры вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений для конкретных адресов следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также граждан просят экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда она подается по графику.

Напомним, что советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ольга Бабий заявила, что графики отключений будут действовать и весной.

А также вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, кто может воспользоваться программой "СвітлоДім".