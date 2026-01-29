Відео
Головна Новини дня В РНБО розкрили, чи діятимуть графіки відключення світла навесні

В РНБО розкрили, чи діятимуть графіки відключення світла навесні

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:28
Графіки відключення світла навесні - прогноз РНБО
Ольга Бабій. Фото: kspa.com.ua

З настанням весни енергетична ситуація в Україні поступово покращиться.  Однак графіки відключень електрики поки що не зникнуть.

Про це повідомила радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Графіки відключення світла навесні

За словами Бабій, з підвищенням температури зросте виробництво сонячної енергії, а потреба в електриці для опалення зменшиться. Попри це графіки відключень залишаться, проте загрози переохолодження людей не буде.

Водночас відновлення тепла у країні залежить від ліквідації наслідків останніх ударів, розбору завалів та демонтажу руйнувань. Офіційні терміни відновлення наразі не будуть оголошені.

Нагадаємо, що до цього Ольга Бабій повідомила, що російські війська можуть і далі атакувати енергосистему України

Також стало відомо, що 29 січня в Києві було введено тимчасові графіки електропостачання

весна РНБО енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
