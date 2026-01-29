Графіки відключення світла навесні - прогноз РНБО

В РНБО розкрили, чи діятимуть графіки відключення світла навесні
З настанням весни енергетична ситуація в Україні поступово покращиться. Однак графіки відключень електрики поки що не зникнуть.
Про це повідомила радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Графіки відключення світла навесні
За словами Бабій, з підвищенням температури зросте виробництво сонячної енергії, а потреба в електриці для опалення зменшиться. Попри це графіки відключень залишаться, проте загрози переохолодження людей не буде.
Водночас відновлення тепла у країні залежить від ліквідації наслідків останніх ударів, розбору завалів та демонтажу руйнувань. Офіційні терміни відновлення наразі не будуть оголошені.
Нагадаємо, що до цього Ольга Бабій повідомила, що російські війська можуть і далі атакувати енергосистему України.
Також стало відомо, що 29 січня в Києві було введено тимчасові графіки електропостачання.
