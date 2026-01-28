Росіяни можуть і в подальшому бути по енергосистемі України — заява речниці РНБО

Енергооб'єкт після обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК "Одеські електромережі"

Ситуація в енергосистемі України в різних регіонах неоднорідна. Є серйозні проблеми з відсутністю світла та тепла на прифронтових територіях: Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Сумщині. Також суттєві обмеження діють у Київському районі та Києві. У західних регіонах ситуація трохи краще.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила радниця секретаря РНБО з питань енергетики та критичної інформації Ольга Бабій.

Прогнози щодо подальшої ситуації в енергосистемі

За словами представниці РНБО, у разі нових масованих обстрілів можуть бути тривалі відключення світла. Відновити енергосистему після атак можливо, але це питання часу: тижня або 2–3 тижнів.

"Дійсно, ми можемо мати жорсткі графіки, але вони викликані декількома моментами. Перший момент — це температурні режими... Друга частина питання — це те, що в нас руйнується постійно генерація ракетно-бомбовими ударами", — зазначила Ольга Бабій.

На її думку, метою ударів по енергетиці є тиск на населення, але Україна пережила блекаут у 2022 році та здатна впоратися й зараз.

"У нас уже таке було, у нас уже був блекаут, у нас уже були жорсткі графіки. Звісно, у нас тоді не було проблем із теплопостачанням і не було таких морозів, але я сподіваюся, що впораємося і достойно вийдемо з цієї ситуації", — підсумувала речниця РНБО.

Нагадаємо, 29 січня в Києві діятимуть тимчасові графіки електропостачання. Обсяг обмежень у різних районах буде нерівномірним.

Також ми повідомляли, що Україна отримає мобільні теплоелектростанції від Німеччини. Їх буде понад три десятки.