Россияне могут и в дальнейшем быть по энергосистеме Украины - заявление спикера СНБО

В СНБО озвучили прогноз касательно ситуации в энергосистеме Украины
Ситуация в энергосистеме Украины в разных регионах неоднородна. Есть серьезные проблемы с отсутствием света и тепла на прифронтовых территориях: Днепропетровщине, Черниговщине, Одесчине и Сумщине. Также существенные ограничения действуют в Киевском районе и Киеве. В западных регионах ситуация немного лучше.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила советник секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической информации Ольга Бабий.
Прогнозы относительно дальнейшей ситуации в энергосистеме
По словам представительницы СНБО, в случае новых массированных обстрелов могут быть длительные отключения света. Восстановить энергосистему после атак возможно, но это вопрос времени: недели или 2–3 недель.
"Действительно, мы можем иметь жесткие графики, но они вызваны несколькими моментами. Первый момент — это температурные режимы... Вторая часть вопроса — это то, что у нас разрушается постоянно генерация ракетно-бомбовыми ударами", — отметила Ольга Бабий.
По ее мнению, целью ударов по энергетике является давление на население, но Украина пережила блэкаут в 2022 году и способна справиться и сейчас.
"У нас уже такое было, у нас уже был блэкаут, у нас уже были жесткие графики. Конечно, у нас тогда не было проблем с теплоснабжением и не было таких морозов, но я надеюсь, что справимся и достойно выйдем из этой ситуации", — подытожила спикер СНБО.
Напомним, 29 января в Киеве будут действовать временные графики электроснабжения. Объем ограничений в разных районах будет неравномерным.
Также мы сообщали, что Украина получит мобильные теплоэлектростанции от Германии. Их будет более трех десятков.
Читайте Новини.LIVE!