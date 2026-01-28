Видео
Главная Новости дня В СНБО озвучили прогноз касательно ситуации в энергосистеме Украины

В СНБО озвучили прогноз касательно ситуации в энергосистеме Украины

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 23:58
Россияне могут и в дальнейшем быть по энергосистеме Украины - заявление спикера СНБО
Энергообъект после обстрела. Фото иллюстративное: ДТЭК "Одесские электросети"

Ситуация в энергосистеме Украины в разных регионах неоднородна. Есть серьезные проблемы с отсутствием света и тепла на прифронтовых территориях: Днепропетровщине, Черниговщине, Одесчине и Сумщине. Также существенные ограничения действуют в Киевском районе и Киеве. В западных регионах ситуация немного лучше.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила советник секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической информации Ольга Бабий.

Читайте также:

Прогнозы относительно дальнейшей ситуации в энергосистеме

По словам представительницы СНБО, в случае новых массированных обстрелов могут быть длительные отключения света. Восстановить энергосистему после атак возможно, но это вопрос времени: недели или 2–3 недель.

"Действительно, мы можем иметь жесткие графики, но они вызваны несколькими моментами. Первый момент — это температурные режимы... Вторая часть вопроса — это то, что у нас разрушается постоянно генерация ракетно-бомбовыми ударами", — отметила Ольга Бабий.

По ее мнению, целью ударов по энергетике является давление на население, но Украина пережила блэкаут в 2022 году и способна справиться и сейчас.

"У нас уже такое было, у нас уже был блэкаут, у нас уже были жесткие графики. Конечно, у нас тогда не было проблем с теплоснабжением и не было таких морозов, но я надеюсь, что справимся и достойно выйдем из этой ситуации", — подытожила спикер СНБО.

Напомним, 29 января в Киеве будут действовать временные графики электроснабжения. Объем ограничений в разных районах будет неравномерным.

Также мы сообщали, что Украина получит мобильные теплоэлектростанции от Германии. Их будет более трех десятков.

СНБО обстрелы энергосистема война в Украине отключения света свет
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
