Главная Новости дня В СНБО раскрыли, будут ли графики отключения света весной

В СНБО раскрыли, будут ли графики отключения света весной

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 15:28
Графики отключения света весной - прогноз СНБО
Ольга Бабий. Фото: kspa.com.ua

С наступлением весны энергетическая ситуация в Украине постепенно улучшится. Однако графики отключений электричества пока не исчезнут.

Об этом сообщила советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ольга Бабий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Графики отключения света весной

По словам Бабий, с повышением температуры возрастет производство солнечной энергии, а потребность в электричестве для отопления уменьшится. Несмотря на это графики отключений останутся, однако угрозы переохлаждения людей не будет.

В то же время восстановление тепла в стране зависит от ликвидации последствий последних ударов, разбора завалов и демонтажа разрушений. Официальные сроки восстановления пока не будут объявлены.

Напомним, что до этого Ольга Бабий сообщила, что российские войска могут и дальше атаковать энергосистему Украины.

Также стало известно, что 29 января в Киеве были введены временные графики электроснабжения.

весна энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
