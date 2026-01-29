Графики отключения света весной - прогноз СНБО

В СНБО раскрыли, будут ли графики отключения света весной
С наступлением весны энергетическая ситуация в Украине постепенно улучшится. Однако графики отключений электричества пока не исчезнут.
Об этом сообщила советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ольга Бабий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Графики отключения света весной
По словам Бабий, с повышением температуры возрастет производство солнечной энергии, а потребность в электричестве для отопления уменьшится. Несмотря на это графики отключений останутся, однако угрозы переохлаждения людей не будет.
В то же время восстановление тепла в стране зависит от ликвидации последствий последних ударов, разбора завалов и демонтажа разрушений. Официальные сроки восстановления пока не будут объявлены.
Напомним, что до этого Ольга Бабий сообщила, что российские войска могут и дальше атаковать энергосистему Украины.
Также стало известно, что 29 января в Киеве были введены временные графики электроснабжения.
