Відключення світла у неділю 29 вересня, прогноз Укренерго

Енергетик за роботою. Фото: ДТЕК

В Україні у неділю, 29 вересня, відключення світла не прогнозується. При цьому громадян закликають економно витрачати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго у суботу, 28 вересня.

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Відключення світла у неділю

Повідомляється, що завтра, у неділю, заходи обмеження споживання електроенергії не передбачаються.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень — з 10:00 до 16:00", — наголосили в Укренерго.

Відключення світла в неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат розповів, скільки доведеться платити споживачам в разі підвищення тарифів.

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.