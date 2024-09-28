Відключення світла у неділю 29 вересня, прогноз Укренерго

В Укренерго повідомили, чи варто готуватися до відключень світла у неділю
28 вересня 2024 22:39
Енергетик за роботою. Фото: ДТЕК
В Україні у неділю, 29 вересня, відключення світла не прогнозується. При цьому громадян закликають економно витрачати електроенергію.
Про це повідомили в Укренерго у суботу, 28 вересня.
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Відключення світла у неділю
Повідомляється, що завтра, у неділю, заходи обмеження споживання електроенергії не передбачаються.
"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень — з 10:00 до 16:00", — наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, народний депутат розповів, скільки доведеться платити споживачам в разі підвищення тарифів.
Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.
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