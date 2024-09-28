Отключений света в воскресенье 29 сентября, прогноз Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, стоит ли готовиться к отключениям света в воскресенье
28 сентября 2024 22:39
Энергетик по работе. Фото: ДТЭК
В Украине в воскресенье, 29 сентября, отключение света не прогнозируется. При этом граждан призывают экономно тратить электроэнергию.
Об этом сообщили в Укрэнерго в субботу, 28 сентября.
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Отключение света в воскресенье
Сообщается, что завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления электроэнергии не предусматриваются.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — отметили в Укрэнерго.
Напомним, народный депутат рассказал, сколько придется платить потребителям в случае повышения тарифов.
Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.
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