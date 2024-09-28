Отключений света в воскресенье 29 сентября, прогноз Укрэнерго

Энергетик по работе. Фото: ДТЭК

В Украине в воскресенье, 29 сентября, отключение света не прогнозируется. При этом граждан призывают экономно тратить электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго в субботу, 28 сентября.

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Отключение света в воскресенье

Сообщается, что завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления электроэнергии не предусматриваются.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — отметили в Укрэнерго.

Отключение света в воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат рассказал, сколько придется платить потребителям в случае повышения тарифов.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.