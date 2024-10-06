Графіки відключень світла завтра 7 жовтня — в Укренерго зробили застереження

Енергетик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК

В Україні стабілізувалася ситуація з електропостачанням. У понеділок, 7 жовтня, не застосовуватимуть обмеження щодо світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 6 жовтня.

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Графіки відключення світла 7 жовтня

За даними Укренерго, завтра на території України не застосовуватимуть графіки відключень світла.

"У понеділок заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться в повідомленні.

В Укренерго звернулися до українців із проханням не використовувати потужні електроприлади у пікові години — з 10:00 до 16:00.

У разі зміни ситуацію в енергосистемі про це повідомлятимуть додатково.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графік відключення світла в областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Раніше ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго не буде обмежень світла в Україні. Він зробив прогноз, опираючись на погоду та умову відсутності масштабних російських атак.