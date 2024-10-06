Графіки відключень світла завтра 7 жовтня — в Укренерго зробили застереження

В Укренерго попередили українців щодо графіків відключення світла завтра
В Україні стабілізувалася ситуація з електропостачанням. У понеділок, 7 жовтня, не застосовуватимуть обмеження щодо світла.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 6 жовтня.
Графіки відключення світла 7 жовтня
За даними Укренерго, завтра на території України не застосовуватимуть графіки відключень світла.
"У понеділок заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться в повідомленні.
В Укренерго звернулися до українців із проханням не використовувати потужні електроприлади у пікові години — з 10:00 до 16:00.
У разі зміни ситуацію в енергосистемі про це повідомлятимуть додатково.
Графік відключення світла в областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.
Раніше ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго не буде обмежень світла в Україні. Він зробив прогноз, опираючись на погоду та умову відсутності масштабних російських атак.
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