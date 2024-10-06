Графики отключений света завтра 7 октября — в Укрэнерго сделали предостережение

В Укрэнерго предупредили украинцев о графике отключения света завтра
В Украине стабилизировалась ситуация с электроснабжением. В понедельник, 7 октября, не будут применять ограничения по свету.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 6 октября.
Графики отключения света 7 октября
По данным Укрэнерго, завтра на территории Украины не будут применять графики отключений света.
"В понедельник меры ограничения потребления не планируются", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой не использовать мощные электроприборы в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
В случае изменения ситуации в энергосистеме об этом будут сообщать дополнительно.
График отключения света в областях
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.
Ранее мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.
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