Графики отключений света завтра 7 октября — в Укрэнерго сделали предостережение

Энергетик ремонтирует электросеть. Фото: ДТЭК

В Украине стабилизировалась ситуация с электроснабжением. В понедельник, 7 октября, не будут применять ограничения по свету.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 6 октября.

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Графики отключения света 7 октября

По данным Укрэнерго, завтра на территории Украины не будут применять графики отключений света.

"В понедельник меры ограничения потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой не использовать мощные электроприборы в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

В случае изменения ситуации в энергосистеме об этом будут сообщать дополнительно.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света в областях

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

Ранее мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.