В Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку

Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Очільник правління "Укренерго" Віталій Зайченко попередив, що влітку можливе повернення графіків відключення світла. Водночас вони будуть не такі тяжкі, як взимку. Загалом у противника менше шансів залишити українців без світла на тривалий період.

Про це Віталій Зайченко сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні влітку

Зайченко повідомив, що у випадку відсутності російських ударів, є високі шанси працювати без обмежень. Водночас противник розуміє, як спроєктована енергосистема.

"Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію, і у прифронтових регіонах, ми вже мали влучання БпЛА по нових невеликих енергоустановках", — зазначив він.

Велика генерація є відомою для противника, і нещодавно вже фіксувалися удари по таких об’єктах.

У разі масштабних атак на енергетичну інфраструктуру доведеться підтримувати баланс у системі, що може здійснюватися через запровадження обмежень та графіків відключень.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу, тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку", — каже Зайченко.

За його словами, у спекотну погоду та після масованих ударів можливі графіки по 5 годин у пікові періоди.

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", — зазначив глава "Укренерго".

Зайченко каже, що є документ, який розроблений на рівні Міненергетики, який визначає порядок складання та застосування графіків відключення.

Першочергово обмеження вводитимуться для промислових споживачів електроенергії. Підприємства продовжуватимуть роботу, однак у години пікового навантаження або дефіциту потужності їм доведеться зменшувати споживання.

Пік літнього споживання електроенергії припадає на липень-серпень. Тим часом атомні блоки перебувають в ремонтах.

"Це стандартна літня історія — споживання зростає через кондиціонування повітря у побутових та офісних приміщеннях. Якщо говорити про спекотні дні, то споживання може вирости на +25% до того рівня, що ми маємо зараз", — каже глава "Укренерго".

Зайченко закликав допомагати енергосистемі та обмежувати користування потужними електроприладами зранку та ввечері.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, якщо влітку температура різко зросте, у низці регіонів України можливе повернення до графіків відключення електроенергії. Споживачі можуть лишитися без електрики орієнтовно на дві-три години на добу.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що у липні та серпні не варто чекати тривалих блекаутів. За його словами, відключення можуть бути максимум по 2 години.