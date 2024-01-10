В Укренерго пояснили, чим загрожує новий рекорд електроспоживання вранці
В Укренерго зафіксували новий рекорд електроспоживання в ранкові години. Також там порадили українцям заощаджувати електроенергію в зазначений проміжок часу.
Про це повідомили у пресслужбі держрегулятора.
Як не навантажувати електромережу вранці
В повідомленні зазначається, що для того, аби енергосистема стабільно працювала в складних погодних умовах, варто ощадливо споживати електрику.
Також там дали поради, як це зробити:
- зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів (особливо вранці та ввечері);
- не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос та бойлер;
- вимикати світло в приміщеннях, в яких нікого немає.
Ці правила також держрегулятор встановив і для бізнесу: там закликали учасників зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.
"Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите!", — закликали в пресслужбі Укренерго.
Нагадаємо, що раніше в Укренерго зафіксували рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Також в держрегуляторі розповіли, скільки населених пунктів в Україні наразі знеструмлено внаслідок негоди.
Читайте Новини.LIVE!