В Укренерго пояснили, чим загрожує новий рекорд електроспоживання вранці

Електроінженери за роботою. Фото ілюстративне: Львівська ОДА

В Укренерго зафіксували новий рекорд електроспоживання в ранкові години. Також там порадили українцям заощаджувати електроенергію в зазначений проміжок часу.

Про це повідомили у пресслужбі держрегулятора.

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В повідомленні зазначається, що для того, аби енергосистема стабільно працювала в складних погодних умовах, варто ощадливо споживати електрику.

Також там дали поради, як це зробити:

зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів (особливо вранці та ввечері );

для опалення приміщення (особливо ); не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос та бойлер ;

одночасно ; вимикати світло в приміщеннях, в яких нікого немає.

Ці правила також держрегулятор встановив і для бізнесу: там закликали учасників зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

"Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите!", — закликали в пресслужбі Укренерго.

Нагадаємо, що раніше в Укренерго зафіксували рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Також в держрегуляторі розповіли, скільки населених пунктів в Україні наразі знеструмлено внаслідок негоди.