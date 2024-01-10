В Укрэнерго объяснили, чем грозит новый рекорд электропотребления утром

Электроинженеры за работой. Фото иллюстративное: Львовская ОГА

В Укрэнерго зафиксировали новый рекорд электропотребления в утренние часы. Также там посоветовали украинцам экономить электроэнергию в указанный промежуток времени.

Об этом сообщили в пресс-службе госрегулятора.

Читайте также:

Как не нагружать электросеть утром

В сообщении отмечается, что для того, чтобы энергосистема стабильно работала в сложных погодных условиях, следует бережно потреблять электричество.

Также там дали советы, как это сделать:

уменьшить использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей (особенно утром и вечером );

для отопления помещения (особенно ); не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер ;

одновременно ; выключать свет в помещениях, в которых никого нет.

Эти правила также госрегулятор установил и для бизнеса: там призвали участников снизить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

"Эти простые правила помогут не только снизить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете, меньше платите!", — призвали в пресс-службе Укрэнерго.

Напомним, ранее в Укрэнерго зафиксировали рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистем дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран. Также в госрегуляторе рассказали, сколько населенных пунктов в Украине обесточено в результате непогоды.