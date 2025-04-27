З ТОТ в Україну повернули 21-річного хлопця — йому загрожувала мобілізація до російської армії

Юнак із прапором. Фото ілюстративне: Zelenskiy / Official

З окупованої території в Україну повернули ще одного хлопця. Росіяни могли мобілізувати його до своєї армії.

Про це в четвер, 24 квітня, повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

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Повернення українського юнака на Батьківщину

На окупованій території 21-річний хлопець перебував, маючи з українських документів лише свідоцтво про народження. Кілька місяців тому йому зателефонували з російського військкомату, наказали з'явитися для отримання повістки та пригрозили, що заберуть силою.

Побоюючись, що його відправлять воювати на боці окупантів, хлопець звернувся по допомогу. Завдяки підтримці сестри та команди Helping to Leave він отримав документи й у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернувся на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощіної. У полоні її катували.

Також ми повідомляли, що в Донецькій області ЗСУ взяли в полон африканського найманця. Він воював на боці РФ.