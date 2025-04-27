С ВОТ в Украину вернули 21-летнего парня — ему грозила мобилизация в российскую армию

В Украину с ВОТ вернули 21-летнего юношу
С оккупированной территории в Украину вернули еще одного парня. Россияне могли мобилизовать его в свою армию.
Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная.
Возвращение украинского юноши на Родину
На оккупированной территории 21-летний парень находился, имея из украинских документов только свидетельство о рождении. Несколько месяцев назад ему позвонили из российского военкомата, приказали явиться для получения повестки и пригрозили, что заберут силой.
Опасаясь, что его отправят воевать на стороне оккупантов, парень обратился за помощью. Благодаря поддержке сестры и команды Helping to Leave он получил документы и в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA вернулся на подконтрольную Украине территорию.—
Напомним, в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной. В плену ее пытали.
Также мы сообщали, что в Донецкой области ВСУ взяли в плен африканского наемника. Он воевал на стороне РФ.
Читайте Новини.LIVE!