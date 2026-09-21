До старту продажів в Україну завезли тисячі iPhone 18

Нові iPhone на митниці. Фото: Державна митна служба України

До офіційного старту продажів нової лінійки iPhone в Україну вже імпортували майже 7,5 тисячі смартфонів цієї серії. Загальна вартість ввезених пристроїв становить майже 9 млн доларів, а до державного бюджету під час митного оформлення сплатили майже 80 млн грн.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

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Нові телефони iPhone 18. Фото: Reuters

iPhone 18 вже завезли в Україну

За даними митної статистики, станом на 21 вересня в Україну офіційно імпортували 7 496 смартфонів серії iPhone 18. Постачання відбувається напередодні початку офіційних продажів нової лінійки.

Загальна вартість офіційно ввезених смартфонів сягнула 8,9 мільйона доларів. Під час митного оформлення імпортери сплатили до державного бюджету 79,6 мільйона гривень митних платежів.

Офіційний старт продажів iPhone 18 в Україні запланований на 25 вересня 2026 року. Водночас передзамовлення на нові смартфони в українських ритейлерів розпочалося ще 18 вересня.

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У Державній митній службі також звернули увагу покупців на можливість перевірити законність ввезення смартфона в Україну. Зробити це можна за допомогою унікального номера IMEI пристрою через спеціальний сервіс митниці.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про страйк працівників магазинів Apple в Італії у день запуску нових смартфонів. До протесту долучилися понад 1,6 тисячі співробітників із 17 магазинів.

Також Новини.LIVE писав, коли нові iPhone можуть подешевшати в Україні. За оцінкою економіста Олександра Савченка, через один-два місяці після старту продажів вартість може знизитися до 1200–1300 доларів.