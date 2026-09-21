К началу продаж в Украину было завезено тысячи iPhone 18

Новые iPhone на таможне. Фото: Государственная таможенная служба Украины

До официального старта продаж новой линейки iPhone в Украину уже импортировали почти 7,5 тысячи смартфонов этой серии. Общая стоимость ввезенных устройств составляет почти 9 млн долларов, а в государственный бюджет при таможенном оформлении уплатили почти 80 млн грн.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Реклама

Новые телефоны iPhone 18. Фото: Reuters

iPhone 18 уже завезли в Украину

По данным таможенной статистики, по состоянию на 21 сентября в Украину официально импортировали 7 496 смартфонов серии iPhone 18. Поставки осуществляются накануне начала официальных продаж новой линейки.

Общая стоимость официально ввезенных смартфонов достигла 8,9 миллиона долларов. При таможенном оформлении импортеры уплатили в государственный бюджет 79,6 миллиона гривен таможенных платежей.

Официальный старт продаж iPhone 18 в Украине запланирован на 25 сентября 2026 года. В то же время предзаказ на новые смартфоны у украинских ритейлеров начался еще 18 сентября.

Читайте также:

В Государственной таможенной службе также обратили внимание покупателей на возможность проверить законность ввоза смартфона в Украину. Сделать это можно с помощью уникального номера IMEI устройства через специальный сервис таможни.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о забастовке работников магазинов Apple в Италии в день запуска новых смартфонов. К протесту присоединились более 1,6 тысячи сотрудников из 17 магазинов.

Также Новини.LIVE писал, когда новые iPhone могут подешеветь в Украине. По оценке экономиста Александра Савченко, через один-два месяца после старта продаж стоимость может снизиться до 1200–1300 долларов.