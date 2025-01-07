В Україну повернули трьох дітей з тимчасово окупованих територій

Дитина з іграшкою в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованих територіях. Йдеться про 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Єрмак зазначив, що порятунок дітей з ТОТ відбувся в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Діти, яких повернули з окупованих територій. Фото: Андрій Єрмак

"Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх з ТОТ. Завдяки зусиллям рятувальної місії, родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці", — розповів він.

Відомо, що 17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу ЗСУ. Наразі він перебуває у безпеці та отримує необхідну підтримку. Крім того, хлопець готується до навчання в українському освітньому закладі.

Єрмак подякував команді Офісу, Офісу Омбудсмана, волонтерам і міжнародним партнерам за повернення дітей.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни розробили план вивезення дітей, передбачаючи їх відправлення до мілітаризованих таборів.

Також у 2024 році Україна змогла повернути 449 дітей, яких Росія незаконно депортувала та утримувала на тимчасово окупованих територіях.