В Украину вернули трех детей с временно оккупированных территорий

Ребенок с игрушкой в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украину удалось вернуть трех детей с временно оккупированных территориях. Речь идет о 17-летнем парне и двух малолетних мальчиках.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram во вторник, 7 января.

Читайте также:

Возвращение детей из оккупации

Ермак отметил, что спасение детей из ВОТ состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Дети, которых вернули с оккупированных территорий. Фото: Андрей Ермак

"Молодая мама, которая из-за войны была вынуждена покинуть Украину, долгое время жила в разлуке со своими маленькими сыновьями, не в состоянии самостоятельно забрать их из ВОТ. Благодаря усилиям спасательной миссии, семья воссоединилась, и теперь дети находятся в безопасности", — рассказал он.

Известно, что 17-летний парень подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции и помощи ВСУ. Сейчас он находится в безопасности и получает необходимую поддержку. Кроме того, парень готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.

Ермак поблагодарил команду Офиса, Офис Омбудсмена, волонтеров и международных партнеров за возвращение детей.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне разработали план вывоза детей, предусматривая их отправку в милитаризованные лагеря.

Также в 2024 году Украина смогла вернуть 449 детей, которых Россия незаконно депортировала и удерживала на временно оккупированных территориях.