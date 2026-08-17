В Україну прийде спека до +38 °C: детальний прогноз на тиждень

Люди охолоджуються у парку. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В Україну повертається екстремальна спека з показниками значно вище кліматичної норми. Відтак впродовж тижня з 17 по 23 серпня у центрі та на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +38 °С. Протягом усього тижня погода чергуватиметься з грозами, шквалами та градом, які найчастіше накриватимуть західні області.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні з 17 по 23 серпня

Тиждень розпочнеться у понеділок, 17 серпня, спекотною та сухою погодою на переважній частині території із денними значеннями +31...+36 °C і нічними +15...+20 °C. Дещо прохолодніше буде лише на Волині та морському узбережжі, де вдень очікується +24...+29 °C. При цьому західні області вдень накриють локальні грозові дощі, а на Поліссі негода подекуди супроводжуватиметься градом і шквалами зі швидкістю 17–22 м/с при південно-західному вітрі 3–8 м/с вночі та 7–12 м/с удень.

Температурна карта України 17 серпня. Фото: Метеопост

У вівторок, 18 серпня, дощові хмари підуть на Київську, Черкаську та Одеську області. У цих регіонах можливі грози, град і шквали до 15–20 м/с, а південний вітер силою 7–12 м/с на Правобережжі змінить напрямок на західний. Решта областей матиме теплу погоду до +31...+36 °C та вночів +15...+20 °C, тоді як у західному регіоні температура різко спаде до +18...+24 °C вдень.

Температурна карта України 18 серпня. Фото: Метеопост

У середу, 19 серпня, спека тимчасово відступить майже по всій країні. Вночі термометри покажуть +9...+14 °C, а вдень прогнозується +21...+26 °C, за винятком Одещини та крайнього сходу, де буде +26...+31 °C. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Короткочасні грозові дощі зі шквалами 15–20 м/с пройдуть уночі на півночі, північному сході та в центрі, а в денні години змістяться на крайній захід.

Температурна карта України 19 серпня. Фото: Метеопост

У четвер, 20 серпня, денна спека знову почне наростати: у центрі, на півдні та сході очікується +29...+35 °C, тоді як північ і захід прогріються до +22...+27 °C після нічних +13...+19 °C. Короткочасні нічні дощі накриють північно-західні області, після чого вдень встановиться суха погода з вітром до 7–12 м/с.

Температурна карта України 20 серпня. Фото: Метепост

У п'ятницю, 21 серпня, на більшості територій стовпчики термометрів покажуть +32...+37 °C, а в суботу, 22 серпня, розігріє до +33...+38 °C при нічних +17...+22 °C. Лише на північному заході денні значення становитимуть +25...+30 °C через сильні дощі з грозами.

Температурна карта України 22 серпня. Фото: Метеопост

У неділю, 23 серпня, переважатиме суха погода з північним вітром 5–10 м/с, і лише вночі подекуди у центральних та північних областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря у північних і західних областях знизиться вночі до +10...+15 °C, а вдень до +23...+28 °C, водночас на решті території утримається тепла погода: +16...+21 °C у нічний час та +29...+34 °C удень.

Як писали раніше Новини.LIVE, серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, відзначиться аномальною спекою та посухою через вплив гарячих антициклонів із Північної Африки та Малої Азії. Уже відомо, які області в України найчастіше страждатимуть від спеки.

Попри можливі локальні спалахи сонячної активності, загальна геомагнітна ситуація протягом серпня залишатиметься переважно стабільною. Проте фахівці попереджають про ймовірність виникнення короткочасних магнітних бур.