В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 27 вересня

Люд сидять у парку. Фото: Reuters

У неділю, 27 вересня, в Україні очікується переважно суха та комфортна осіння погода. У більшості областей істотних опадів не прогнозують, а температура вдень становитиме +16...+22 °C. Найтепліше буде на сході та півдні — місцями повітря прогріється до +23 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 27 вересня

За прогнозом Українського гідрометцентру, упродовж дня в Україні буде мінлива хмарність із проясненнями. Істотних опадів синоптики не очікують.

Найтепліше буде на сході. У Луганській області температура вдень підніметься до +23 °C, у Донецькій та Харківській областях очікується +17...+21 °C. Вночі там буде +10...+15 °C.

Погода в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

На півдні температура вдень становитиме до +22 °C. В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях вночі очікується +14...+16 °C.

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У центральних областях стовпчики термометрів покажуть +17...+20 °C вдень. Уночі температура опуститься до +7...+11 °C.

На півночі вдень буде +16...+19 °C, а вночі — +8...+11 °C. На заході повітря прогріється до +19 °C, а в Ужгороді та Івано-Франківську — до +19...+21 °C. Вночі температура становитиме близько +7 °C.

Погода в Києві 27 вересня

У Києві та Київській області в неділю прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме +9...+11 °C, а вдень — +17...+19 °C.

Загалом день у столиці буде сухим і теплим для кінця вересня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що осінній період в Україні відзначиться різкими кліматичними контрастами та постійною зміною погодних умов. При цьому тенденції глобального потепління продовжують розхитувати загальну погодну систему. Тому українцям варто готуватися як до тривалих періодів сухого тепла, так і до різких похолодань із небезпечними явищами.

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