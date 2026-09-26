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В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на воскресенье

Ua ru
26 сентября 2026 15:12
В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на 27 сентября
Люди сидят в парке. Фото: Reuters

В воскресенье, 27 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая и комфортная осенняя погода. В большинстве областей существенных осадков не прогнозируется, а температура днем составит +16...+22 °C. Теплее всего будет на востоке и юге — местами воздух прогреется до +23 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 27 сентября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение дня в Украине будет переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков синоптики не ожидают.

Теплее всего будет на востоке. В Луганской области дневная температура поднимется до +23 °C, в Донецкой и Харьковской областях ожидается +17...+21 °C. Ночью там будет +10...+15 °C.

На юге дневная температура составит до +22 °C. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ночью ожидается +14...+16 °C.

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Погода в Украине 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В центральных областях столбики термометров покажут +17...+20 °C днем. Ночью температура опустится до +7...+11 °C.

На севере днем будет +16...+19 °C, а ночью — +8...+11 °C. На западе воздух прогреется до +19 °C, а в Ужгороде и Ивано-Франковске — до +19...+21 °C. Ночью температура составит около +7 °C.

Погода в Киеве 27 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +9...+11 °C, а днем — +17...+19 °C.

В целом день в столице будет сухим и теплым для конца сентября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенний период в Украине будет отмечен резкими климатическими контрастами и постоянной сменой погодных условий. При этом тенденции глобального потепления продолжают расшатывать общую погодную систему. Поэтому украинцам стоит готовиться как к длительным периодам сухой жары, так и к резким похолоданиям с опасными явлениями.

Также Новини.LIVE писали о том, что сентябрь 2026 года пройдет без мощных магнитных бурь. Ожидаются лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В дни солнечной активности медики советуют метеочувствительным людям больше отдыхать и контролировать артериальное давление.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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