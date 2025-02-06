В Україну з тимчасово окупованого Криму повернули вісьмох дітей із багатодітної родини

Діти, які повернулися в Україну, обіймаються з рідними. Фото: Андрій Єрмак

В Україну повернули вісьмох дітей, яких росіяни незаконно утримували в тимчасово окупованому Криму. Повернення маленьких українців на Батьківщину відбулося в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це в четвер, 6 лютого, повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Повернення українських дітей на Батьківщину

За словами очільника Офісу Президента, додому повернулися діти з багатодітної родини. Під тиском погроз матір неповнолітніх змусили підписати документи про передачу їх до дитячого будинку.

"Їх піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах і навіть навчали військовій підготовці", — зазначив Єрмак.

Також він подякував партнерам із Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії та наголосив, що метою є повернення додому всіх українських дітей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення до Росії вивезли понад 19 тисяч українських дітей. Як склалися їхні долі, невідомо.

Також ми повідомляли, що на початку лютого в Україну повернули 12 дітей, які перебували в російській окупації. Деякі з них є сиротами: їхніх батьків убили росіяни.