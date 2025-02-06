В Украину из временно оккупированного Крыма вернули восьмерых детей из многодетной семьи

Дети, которые вернулись в Украину, обнимаются с родными. Фото: Андрей Ермак

В Украину вернули восьмерых детей, которых россияне незаконно удерживали во временно оккупированном Крыму. Возвращение маленьких украинцев на Родину состоялось в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Скриншот сообщения Андрея Ермака

Возвращение украинских детей на Родину

По словам главы Офиса Президента, домой вернулись дети из многодетной семьи. Под давлением угроз мать несовершеннолетних заставили подписать документы о передаче их в детский дом.

"Их подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и даже обучали военной подготовке", — отметил Ермак.

Также он поблагодарил партнеров из Save Ukraine за содействие в организации спасательной миссии и подчеркнул, что целью является возвращение домой всех украинских детей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Россию вывезли более 19 тысяч украинских детей. Как сложились их судьбы, неизвестно.

Также мы сообщали, что в начале февраля в Украину вернули 12 детей, которые находились в российской оккупации. Некоторые из них являются сиротами: их родителей убили россияне.