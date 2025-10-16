Блогерка Ксюша Манекен втратила 6 мільйонів через шахраїв Monobank

Українська блогерка Ксюша Манекен. Фото: maneken007/Instagram

Відома українська блогерка Ксюша Манекен за день втратила понад шість мільйонів гривень із власного рахунку. За її словами, шахраї вкрали ці кошти.

Про це Ксюша Манекен розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська блогерка Ксюша Манекен заявила, що в неї з рахунку вкрали більш ніж шість мільйонів гривень.

Блогерка розповіла, що у неї є власний бренд одягу, з ФОП-рахунку якого вона вирішила зняти певну суму коштів. Задля цього Манекен необхідно було звернутися до менеджера банку, комунікація з яким відбувалась в Telegram. Однак блогерці видало не той чат-бот, і вона натрапила на шахраїв.

"Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. А точніше не в мене, а в бренду Oda. Цю історію хочу почати з того, що я не користувач Monobank. Бухгалтер запропонував перевестись, бо це нібито кращий сервіс. Вчора я вирішила вивести якусь частину грошей. Monobank переписується зі всіма в Telegram, і зі мною переписувались також. Я намагалась знайти цей чат, ввела у пошуку і мене вибило на чат-бот, як ви вже розумієте, підставний", — розповіла блогерка.

За словами Манекен, шахрай представився менеджером банку. Блогерку запевнили, що її запит виконають. Утім, вони заявили, що нібито в додатку блогерки є якісь проблеми. Задля цього його треба видалити та встановити знову.

"Зі мною зв'язався менеджер, я описала своє питання, менеджер сказав, що ви можете зняти кошти в будь-якому відділені, ми зробимо заявку, але бачить якусь помилку в додатку і що його треба перезавантажити, і для цього треба створити заявку. Зараз вам надійде push-повідомлення, ви натиснете "згодна", і ми його потім перезавантажимо", — поділилася Манекен.

За її словами, всі ці дії блогерка виконала, адже вважала, що спілкується саме з менеджером банку. А шахраї тим часом почали переказувати кошти з ФОП-рахунку бренду одягу та інші ФОПи.

Манекен визнає, що стала жертвою власної необережності, довірившись шахраям. Водночас блогерка обурена тим, що банк не запідозрив нічого дивного, коли з її рахунку раптово почали переводити великі суми на різні ФОПи — деякі з яких, за її словами, вказані в мережі як шахрайські.

"Я без страху це зробила, бо не відчувала небезпеки. У цей час шахраї через браузер, маючи мій номер, заходять в мій кабінет. Я видаляю додаток, а в цей момент з мого ФОПу починають переказувати кошти на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу. 6 мільйонів 200 тисяч були виведені на ФОПи", — обурилась блогерка.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: gorokhovsky/Instagram

Реакція Monobank на викрадення коштів у блогерки

Співзасновник Monobank Олег Гороховський вже відреагував на ситуацію. Він зазначив, у цьому випадку із блогеркою банк докладає максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів.

"У відомого блогера Ксюші Манекен з рахунку ФОП у Монобанку офісники вкрали 6,2 мільйона гривень. Клієнт знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Монобанку, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок Моно.

Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений, клієнт не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку", — пояснив представник Monobank.

Водночас він зазначив, що те, наскільки останнім часом підвищилася активність різного роду шахраїв, безсумнівно, вселяє тривогу.

"У цьому кейсі з Оксаною ми докладаємо максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів. І надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців

Ми рятуємо щомісяця десятки мільйонів гривень наших клієнтів, навіть коли клієнти поводяться необачно, але, на жаль, урятувати всіх особливо у тих випадках, коли клієнт робить все сам під впливом соціальної інженерії ми поки що не можемо", — пояснив Гороховський.

