Україна
У украинского блогера украли миллионы со счета — что известно

У украинского блогера украли миллионы со счета — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 08:24
Блогерша Ксюша Манекен потеряла 6 миллионов из-за мошенников Monobank
Украинская блогерша Ксюша Манекен. Фото: maneken007/Instagram

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен за день потеряла более шести миллионов гривен с собственного счета. По ее словам, мошенники украли эти средства.

Об этом Ксюша Манекен рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Блогерша Ксюша Манекен потеряла миллионы со счета Monobank

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен заявила, что у нее со счета украли более чем шесть миллионов гривен.

Блогерша рассказала, что у нее есть собственный бренд одежды, с ФЛП-счета которого она решила снять определенную сумму средств. Для этого Манекен необходимо было обратиться к менеджеру банка, коммуникация с которым происходила в Telegram. Однако блогерше выдало не тот чат-бот, и она наткнулась на мошенников.

"Мошенники украли у меня 6 миллионов гривен. А точнее не у меня, а у бренда Oda. Эту историю хочу начать с того, что я не пользователь Monobank. Бухгалтер предложил перевестись, потому что это якобы лучший сервис. Вчера я решила вывести какую-то часть денег. Monobank переписывается со всеми в Telegram, и со мной переписывались также. Я пыталась найти этот чат, ввела в поиске и меня выбило на чат-бот, как вы уже понимаете, подставной", — рассказала блогерша.

По словам Манекен, мошенник представился менеджером банка. Блогера заверили, что ее запрос выполнят. Впрочем, они заявили, что якобы в приложении блогера есть какие-то проблемы. Для этого его надо удалить и установить снова.

"Со мной связался менеджер, я описала свой вопрос, менеджер сказал, что вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, но видит какую-то ошибку в приложении и что его надо перезагрузить, и для этого надо создать заявку. Сейчас вам придет push-уведомление, вы нажмете "согласна", и мы его потом перезагрузим", — поделилась Манекен.

По ее словам, все эти действия блогерша выполнила, ведь считала, что общается именно с менеджером банка. А мошенники тем временем начали переводить средства с ФЛП-счета бренда одежды и другие ФЛП.

Манекен признает, что стала жертвой собственной неосторожности, доверившись мошенникам. В то же время блогер возмущена тем, что банк не заподозрил ничего странного, когда с ее счета внезапно начали переводить крупные суммы на различные ФОПы - некоторые из которых, по ее словам, указаны в сети как мошеннические.

"Я без страха это сделала, потому что не чувствовала опасности. В это время мошенники через браузер, имея мой номер, заходят в мой кабинет. Я удаляю приложение, а в этот момент с моего ФОПа начинают переводить средства на различные ФОПы в Украине. Я заметила это не сразу. 6 миллионов 200 тысяч были выведены на ФОПы", — возмутилась блогерша.

Monobank Олег Гороховський
Соучредитель Monobank Олег Гороховский. Фото: gorokhovsky/Instagram

Реакция Monobank на похищение средств у блогера

Сооснователь Monobank Олег Гороховский уже отреагировал на ситуацию. Он отметил, в этом случае с блогером банк прилагает максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей.

"У известного блогера Ксюши Манекен со счета ФЛП в Монобанке офисники украли 6,2 миллиона гривен. Клиент нашла в телеграмме фейковую учетную запись Монобанка, передала доступ к своему счету ФЛП и по совету злоумышленников удалила приложение Моно.

Наша система анализа не посчитала те платежи, которые сделал ФЛП подозрительными, поскольку это достаточно типичная бизнес-активность для предпринимателей, которые ведут активный бизнес. Поскольку приложение было удалено, клиент не получал уведомления о списании средств со счета", — объяснил представитель Monobank.

В то же время он отметил, что то, насколько в последнее время повысилась активность разного рода мошенников, несомненно, внушает тревогу.

"В этом кейсе с Оксаной мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей. И окажем максимальную помощь правоохранительным органам в поиске преступников

Мы спасаем ежемесячно десятки миллионов гривен наших клиентов, даже когда клиенты ведут себя опрометчиво, но, к сожалению, спасти всех особенно в тех случаях, когда клиент делает все сам под влиянием социальной инженерии мы пока не можем", — объяснил Гороховский.

Ранее мы информировали, как защитить собственные средства на счете "ПриватБанка".

Также мы сообщали, что клиенты "ПриватБанк" могут потерять доступ к любым операциям по картам и собственным счетам.

похищение блогеры деньги monobank мошенники
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
