Ціни на хліб будуть рости — експерт дав прогноз

В Україні зростуть ціни на хліб через здорожчання пального. Так, буханка коштуватиме близько 55 гривень.

Про це повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі День.LIVE 11 серпня.

Ціни на хліб в Україні

Ус зауважив, що зараз курс валют стабілізується, тому ціни на імпортні товари можуть трохи впасти. Але подорожчання пального все ж тиснутиме на вартість продуктів в Україні, зокрема хліба.

"Щодо внутрішньої ситуації в Україні, ми розуміємо, що пшениця наша, потужності з виробництва муки — наші. Зрозуміло, що впливає фактор пального. Зростання цін на пальне може підштовхнути зростання цін на хліб. Тому, це здорожчання буде, але не сильно відчутним", — пояснив експерт.

Він додає, що можливі випадки, коли ціни піднімуться через пошкодження хлібозаводів внаслідок обстрілів. Але загалом великого стрибка цін поки що не передбачається.

Нагадаємо, у липні українців попереджали про нові ціни на хліб. Очікується, що ціни у магазинах можуть підскочити щонайменше на 25%.

Водночас експерт відповів, коли очікувати зниження цін на овочі. Вартість борщового набору піде на спад вже наприкінці цього літа.