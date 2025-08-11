Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт відповів, коли очікувати зниження цін на овочі

Експерт відповів, коли очікувати зниження цін на овочі

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:26
Ціни на овочі в Україні — коли зменшаться
Овочі на базарі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук відповів, чи варто очікувати зниження цін на овочі в Україні. Зокрема, він спрогнозував, якою буде ситуація з цінами на фрукти.

Про все це Денис Марчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 11 серпня.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на овочі та фрукти в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що ціни на борщовий набір почнуть поступово знижуватися наприкінці літа цього року.

Однак він зауважив, що через весняні заморозки врожай фруктів цього року постраждав. 

"Цього сезону в нас буде приріст овочів, десь порядку до 800 тисяч тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з'являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу. Це стосується борщового набору", — пояснив Марчук.

Також він додав, що пік зниження ці на овочі очікується вже наприкінці серпня та на початку вересня.

"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня — на початку вересня, коли буде масовий збір овочевих культур.

Що стосується плодових дерев та їхнього врожаю, то це ситуація як з ріпаком, що через заморозки вони постраждали. Така сама ситуація і щодо груші, і щодо яблука. Кісточкові, які ми бачили у цьому сезоні, їх було мало і вони були дорогі. Не слід очікувати на такі ціни, як позаминулого чи минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", — підсумував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Раніше ми інформували, чому в Україні різко зросли ціни на огірки.

Також ми пояснювали, чому зростає ціна на фуражну кукурудзу.

фрукти овочі ціни в Україні ціни ціни на продукти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації