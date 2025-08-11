Ціни на овочі в Україні — коли зменшаться

Овочі на базарі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук відповів, чи варто очікувати зниження цін на овочі в Україні. Зокрема, він спрогнозував, якою буде ситуація з цінами на фрукти.

Про все це Денис Марчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 11 серпня.

Що буде з цінами на овочі та фрукти в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що ціни на борщовий набір почнуть поступово знижуватися наприкінці літа цього року.

Однак він зауважив, що через весняні заморозки врожай фруктів цього року постраждав.

"Цього сезону в нас буде приріст овочів, десь порядку до 800 тисяч тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з'являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу. Це стосується борщового набору", — пояснив Марчук.

Також він додав, що пік зниження ці на овочі очікується вже наприкінці серпня та на початку вересня.

"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня — на початку вересня, коли буде масовий збір овочевих культур.

Що стосується плодових дерев та їхнього врожаю, то це ситуація як з ріпаком, що через заморозки вони постраждали. Така сама ситуація і щодо груші, і щодо яблука. Кісточкові, які ми бачили у цьому сезоні, їх було мало і вони були дорогі. Не слід очікувати на такі ціни, як позаминулого чи минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", — підсумував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

