Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт ответил, когда ожидать снижения цен на овощи

Эксперт ответил, когда ожидать снижения цен на овощи

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:26
Цены на овощи в Украине — когда снизятся
Овощи на базаре. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ответил, стоит ли ожидать снижения цен на овощи в Украине. В частности, он спрогнозировал, какой будет ситуация с ценами на фрукты.

Обо всем этом Денис Марчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что цены на борщевой набор начнут постепенно снижаться в конце лета этого года.

Однако он отметил, что из-за весенних заморозков урожай фруктов в этом году пострадал.

"В этом сезоне у нас будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены. Сейчас мы видим, когда появляется больше предложений под открытым грунтом внутренних производителей, цена постепенно идет вниз. Это касается борщевого набора", — объяснил Марчук.

Также он добавил, что пик снижения цены на овощи ожидается уже в конце августа и в начале сентября.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа — начале сентября, когда будет массовый сбор овощных культур.

Что касается плодовых деревьев и их урожая, то это ситуация как с рапсом, что из-за заморозков они пострадали. Такая же ситуация и по груше, и по яблоку. Косточковые, которые мы видели в этом сезоне, их было мало и они были дорогие. Не следует ожидать таких цен, как в позапрошлом или прошлом году. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", — подытожил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Ранее мы информировали, почему в Украине резко выросли цены на огурцы.

Также мы объясняли, почему растет цена на фуражную кукурузу.

фрукты овощи цены в Украине цены цены на продукты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации