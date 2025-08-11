Цены на овощи в Украине — когда снизятся

Овощи на базаре. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ответил, стоит ли ожидать снижения цен на овощи в Украине. В частности, он спрогнозировал, какой будет ситуация с ценами на фрукты.

Обо всем этом Денис Марчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 августа.

Что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что цены на борщевой набор начнут постепенно снижаться в конце лета этого года.

Однако он отметил, что из-за весенних заморозков урожай фруктов в этом году пострадал.

"В этом сезоне у нас будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены. Сейчас мы видим, когда появляется больше предложений под открытым грунтом внутренних производителей, цена постепенно идет вниз. Это касается борщевого набора", — объяснил Марчук.

Также он добавил, что пик снижения цены на овощи ожидается уже в конце августа и в начале сентября.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа — начале сентября, когда будет массовый сбор овощных культур.

Что касается плодовых деревьев и их урожая, то это ситуация как с рапсом, что из-за заморозков они пострадали. Такая же ситуация и по груше, и по яблоку. Косточковые, которые мы видели в этом сезоне, их было мало и они были дорогие. Не следует ожидать таких цен, как в позапрошлом или прошлом году. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", — подытожил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

