Цены на хлеб будут расти — эксперт дал прогноз

В Украине вырастут цены на хлеб — сколько будет стоить
В Украине вырастут цены на хлеб из-за подорожания топлива. Так, буханка будет стоить около 55 гривен.
Об этом сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире День.LIVE 11 августа.
Цены на хлеб в Украине
Ус отметил, что сейчас курс валют стабилизируется, поэтому цены на импортные товары могут немного упасть. Но подорожание топлива все же будет давить на стоимость продуктов в Украине, в частности хлеба.
"Относительно внутренней ситуации в Украине, мы понимаем, что пшеница наша, мощности по производству муки — наши. Понятно, что влияет фактор горючего. Рост цен на топливо может подтолкнуть рост цен на хлеб. Поэтому, это подорожание будет, но не сильно ощутимым", — пояснил эксперт.
Он добавляет, что возможны случаи, когда цены поднимутся из-за повреждения хлебозаводов в результате обстрелов. Но в целом большого скачка цен пока не предвидится.
Напомним, в июле украинцев предупреждали о новых ценах на хлеб. Ожидается, что цены в магазинах могут подскочить минимум на 25%.
В то же время эксперт ответил, когда ожидать снижения цен на овощи. Стоимость борщевого набора пойдет на спад уже в конце этого лета.
