Главная Новости дня В Украине вырастут цены на хлеб — сколько будет стоить

В Украине вырастут цены на хлеб — сколько будет стоить

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:51
Цены на хлеб будут расти — эксперт дал прогноз
Хлеб. Фото: freepik

В Украине вырастут цены на хлеб из-за подорожания топлива. Так, буханка будет стоить около 55 гривен.

Об этом сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире День.LIVE 11 августа.

Читайте также:

Цены на хлеб в Украине

Ус отметил, что сейчас курс валют стабилизируется, поэтому цены на импортные товары могут немного упасть. Но подорожание топлива все же будет давить на стоимость продуктов в Украине, в частности хлеба.

"Относительно внутренней ситуации в Украине, мы понимаем, что пшеница наша, мощности по производству муки — наши. Понятно, что влияет фактор горючего. Рост цен на топливо может подтолкнуть рост цен на хлеб. Поэтому, это подорожание будет, но не сильно ощутимым", — пояснил эксперт.

Он добавляет, что возможны случаи, когда цены поднимутся из-за повреждения хлебозаводов в результате обстрелов. Но в целом большого скачка цен пока не предвидится.

Напомним, в июле украинцев предупреждали о новых ценах на хлеб. Ожидается, что цены в магазинах могут подскочить минимум на 25%.

В то же время эксперт ответил, когда ожидать снижения цен на овощи. Стоимость борщевого набора пойдет на спад уже в конце этого лета.

цены на хлеб продукты деньги Украина хлеб
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
