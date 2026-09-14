Ціни на бензин і дизель 14 вересня: які АЗС підвищили вартість пального

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Мережі автозаправних станцій України станом на 14 вересня переглянули ціни на пальне. Найсуттєвіше подорожчання зафіксували в мережах "Укрнафта" та UPG, тоді як ОККО не коригував вартість пального.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на дані мереж АЗС.

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Вартість палива на АЗС ОККО. Фото: скриншот

Підвищення цін на пальне

Мережа АЗС "Укрнафта" підвищила ціни на бензин на 2–5 грн за літр, а дизельне пальне — на 3 грн за літр порівняно з попередніми оновленнями.

Мережа UPG також переглянула вартість бензину та дизельного пального, піднявши ціни на 2 грн за літр. WOG і Socar збільшили ціну дизельного пального на 1 грн за літр.

Вартість палива на АЗС UPG. Фото: скриншот

Водночас мережа ОККО залишила ціни на всі види пального без змін.

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За даними найбільших мереж АЗС, бензин А-95 преміум коштує від 86,9 до 91,9 грн за літр, бензин А-95 — від 83,9 до 88,9 грн за літр.

Ціни на преміальне дизельне пальне перебувають у межах 96,9–100 грн за літр, звичайний дизель коштує 94,9–99,9 грн за літр, а автомобільний газ — 42,9–45,5 грн за літр.

Чому дорожчає дизельне пальне

Зростання цін на дизельне пальне спостерігається не лише в Україні, а й на світовому ринку. Однією з причин називають скорочення поставок і побоювання щодо стабільності виробництва після атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Україну утриматися від ударів по російських НПЗ, заявивши, що такі атаки можуть впливати на світові ціни на дизельне пальне.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, чому восени автомобіль може почати споживати більше пального. Зниження температури збільшує час прогрівання двигуна, а холодне повітря та зміна тиску в шинах підвищують опір руху.

Також Новини.LIVE писав про дизельний біоцид, який захищає пальне від бактерій, грибків і мікроорганізмів. Вони можуть розмножуватися в баку за наявності води та спричиняти засмічення паливної системи.