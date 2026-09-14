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Главная Новости дня В Украине выросли цены на топливо: дизель достиг отметки в 100 грн

В Украине выросли цены на топливо: дизель достиг отметки в 100 грн

Ua ru
14 сентября 2026 13:16
Цены на бензин и дизельное топливо 14 сентября: какие АЗС повысили стоимость топлива
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE

Сети автозаправочных станций Украины по состоянию на 14 сентября пересмотрели цены на топливо. Наиболее существенное подорожание зафиксировали в сетях "Укрнафта" и UPG, тогда как ОККО не корректировал стоимость топлива.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные сетей АЗС.

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Цены на топливо
Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: скриншот

Повышение цен на топливо

Сеть АЗС "Укрнафта" повысила цены на бензин на 2–5 грн за литр, а дизельное топливо — на 3 грн за литр по сравнению с предыдущими обновлениями.

Сеть UPG также пересмотрела стоимость бензина и дизельного топлива, повысив цены на 2 грн за литр. WOG и Socar увеличили цену дизельного топлива на 1 грн за литр.

Цены на топливо
Стоимость топлива на АЗС UPG. Фото: скриншот

В то же время сеть ОККО оставила цены на все виды топлива без изменений.

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По данным крупнейших сетей АЗС, бензин А-95 премиум стоит от 86,9 до 91,9 грн за литр, бензин А-95 — от 83,9 до 88,9 грн за литр.

Цены на премиальное дизельное топливо находятся в пределах 96,9–100 грн за литр, обычный дизель стоит 94,9–99,9 грн за литр, а автомобильный газ — 42,9–45,5 грн за литр.

Почему дорожает дизельное топливо

Рост цен на дизельное топливо наблюдается не только в Украине, но и на мировом рынке. Одной из причин называют сокращение поставок и опасения относительно стабильности производства после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину воздержаться от ударов по российским НПЗ, заявив, что такие атаки могут влиять на мировые цены на дизельное топливо.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, почему осенью автомобиль может начать потреблять больше топлива. Снижение температуры увеличивает время прогрева двигателя, а холодный воздух и изменение давления в шинах повышают сопротивление движению.

Также Новини.LIVE писал о дизельном биоциде, который защищает топливо от бактерий, грибков и микроорганизмов. Они могут размножаться в баке при наличии воды и вызывать засорение топливной системы.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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