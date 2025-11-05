Відео
Україна
В Україні знову вимикатимуть світло — деталі від Укренерго

В Україні знову вимикатимуть світло — деталі від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:55
Оновлено: 20:22
Укренерго оголосило графік відключень — де і коли вимикатимуть
Відновлення енергомереж працівниками. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні 6 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у всіх регіонах. Обмеження пов’язані з наслідками чергових масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 5 листопада.

Завтра, 6 листопада, на всій території України запровадять обмеження споживання електроенергії. Енергетики попереджають, що графіки діятимуть з 08:00 до 22:00, а масштаб відключень залежатиме від регіону. 

В Україні знову вимикатимуть світло — деталі від Укренерго - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначили в "Укренерго".

Графіки погодинних відключень триватимуть у період з 08:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг, а для промислових споживачів передбачено окреме обмеження потужності. Енергетики закликали українців стежити за оновленнями обленерго свого регіону та споживати електроенергію ощадливо після відновлення живлення.

Нагадаємо, що 5 листопада в Україні знову запровадили погодинні відключення електроенергії — світло можуть вимикати впродовж дня з 07:00 до 22:00.

Раніше ми також інформували, що під’єднання обігрівачів через подовжувач може обернутися пожежею — експерти пояснили, чому така звична помилка є небезпечною.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
