Укренерго оголосило графік відключень — де і коли вимикатимуть

В Україні 6 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у всіх регіонах. Обмеження пов’язані з наслідками чергових масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 5 листопада.

Відключення світла 6 листопада: коли та кого торкнеться

Завтра, 6 листопада, на всій території України запровадять обмеження споживання електроенергії. Енергетики попереджають, що графіки діятимуть з 08:00 до 22:00, а масштаб відключень залежатиме від регіону.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначили в "Укренерго".

Графіки погодинних відключень триватимуть у період з 08:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг, а для промислових споживачів передбачено окреме обмеження потужності. Енергетики закликали українців стежити за оновленнями обленерго свого регіону та споживати електроенергію ощадливо після відновлення живлення.

