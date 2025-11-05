Укрэнерго объявило график отключений - где и когда будут отключать

Восстановление энергосетей работниками. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине 6 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии во всех регионах. Ограничения связаны с последствиями очередных массированных ракетно-дронных атак России на украинские энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 5 ноября.

Завтра, 6 ноября, на всей территории Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Энергетики предупреждают, что графики будут действовать с 08:00 до 22:00, а масштаб отключений будет зависеть от региона.

Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — отметили в "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений будут длиться в период с 08:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 2 очередей, а для промышленных потребителей предусмотрено отдельное ограничение мощности. Энергетики призвали украинцев следить за обновлениями облэнерго своего региона и потреблять электроэнергию экономно после восстановления питания.

Напомним, что 5 ноября в Украине снова ввели почасовые отключения электроэнергии — свет могут выключать в течение дня с 07:00 до 22:00.

