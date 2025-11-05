Отключение света в Украине сегодня — где действуют графики

Мужчина со свечой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 5 ноября, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет могут выключать в периоды с 07:00 до 22:00.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Где будут выключать свет 5 ноября

В среду, 5 ноября, в Министерстве энергетики проинформировали об актуальной ситуации в энергетической системе Украины.

По данным Минэнерго, российские оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ранее мы информировали, что 5 ноября во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света.

Также мы рассказывали, где и когда будут выключать свет 5 ноября на Харьковщине.