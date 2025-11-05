Відео
Україна
В Міненерго відповіли, де вимикатимуть світло сьогодні

В Міненерго відповіли, де вимикатимуть світло сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 11:17
Оновлено: 11:19
Відключення світла в Україні сьогодні — де діють графіки
Чоловік зі свічкою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 5 листопада, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Світло можуть вимикати у періоди з 07:00 до 22:00.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Читайте також:

Де вимикатимуть світло 5 листопада

У середу, 5 листопада, у Міністерстві енергетики поінформували про актуальну ситуацію в енергетичній системі України.

За даними Міненерго, російські окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

В Міненерго закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла 5 листопада
Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Раніше ми інформували, що 5 листопада у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Також ми розповідали, де та коли вимикатимуть світло 5 листопада на Харківщині.

Міненерго електроенергія енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
