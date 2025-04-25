В Україні зросла кількість лудоманів — Опендатабот

Люди грають в азартні ігри. Ілюстративне фото: Freepik

В України за 2024 рік кількість осіб у Реєстрі лудоманів зросла утричі. Зокрема, більш ніж 1,7 тисячі осіб вже додалось до переліку за перші два місяці цього року.

Про це інформує Опендатабот у п’ятницю, 25 квітня.

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За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), близько 13 тисяч людей внесено до Реєстру лудоманів станом на початок березня 2025 року. За 2024 рік кількість лудоманів у переліку зросла у три рази. Ще майже 1,5 тисячі осіб було виключено звідти через закінчення терміну обмеження.

Загалом у 2024 році в середньому щомісяця до Реєстру потрапляло 780 нових осіб.

Зазначається, що нині 12 807 громадян України перебувають у Реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився у 3 рази. Упродовж минулого року Реєстр поповнився на 9 389 осіб.

Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Кількість лудоманів. Зображення: Опендатабот

Скільки людей добровільно подають заяви про самообмеження

Як повідомляє Опендатабот, 99% усіх записів у Реєстрі — це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження — від шести місяців до трьох років.

Лише 1% — це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік — 140 рішень. Натомість за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

У середньому торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб — це у 2,8 раза більше, ніж у 2023 році, коли перелік поповнювався на приблизно 280 осіб на місяць. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні — 1 041, а найменше у червні — 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру вже внесено 1 719 осіб, тобто в середньому 860 на місяць — це на 10% більше, ніж у 2024-му.

Зауважимо, що наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю. А цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року було повідомлено про підозру семи працівникам та співорганізатору мережі незаконних гральних закладів в Одесі.

Крім того, у січні цього року ДБР затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) — він сприяв діяльності онлайн-казино, яке належить росіянам.