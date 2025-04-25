В Украине возросло количество лудоманов — Опендатабот

Люди играют в азартные игры. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине за 2024 год количество лиц в Реестре лудоманов выросло втрое. В частности, более чем 1,7 тысячи человек уже добавилось в перечень за первые два месяца этого года.

Об этом информирует Опендатабот в пятницу, 25 апреля.

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По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), около 13 тысяч человек внесены в Реестр лудоманов по состоянию на начало марта 2025 года. За 2024 год количество лудоманов в перечне выросло в 3 раза. Еще почти 1,5 тысячи человек были исключены оттуда в связи с окончанием срока ограничения.

Всего в 2024 году в среднем ежемесячно в Реестр попадало 780 новых человек.

Отмечается, что сейчас 12 807 граждан Украины находятся в Реестре лудоманов. За год перечень увеличился в 3 раза. В течение прошлого года Реестр пополнился на 9 389 человек.

Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

Количество лудоманов. Изображение: Опендатабот

Сколько людей добровольно подают заявления о самоограничении

Как сообщает Опендатабот, 99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

Только 1% — это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году — 140 решений. Зато по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

В среднем, в прошлом году ежемесячно в реестр попадали 780 человек — это в 2,8 раза больше, чем в 2023 году, когда перечень пополнялся примерно на 280 человек в месяц. Больше всего заявлений о самоограничении поступило в апреле — 1 041, а меньше всего в июне — 524.

За первые два месяца 2025 года в Реестр уже внесено 1 719 человек, то есть в среднем 860 в месяц — это на 10% больше, чем в 2024-м.

Заметим, что сейчас в Украине нет четкой статистики по реальному количеству граждан с игровой зависимостью. А цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Напомним, что в феврале 2025 года было сообщено о подозрении семи работникам и соорганизатору сети незаконных игорных заведений в Одессе.

Кроме того, в январе этого года ГБР задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) — он способствовал деятельности онлайн-казино, которое принадлежит россиянам.